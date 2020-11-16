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16.11.2020 - 18:52 |

On Numara sonuçları belli oluyor - 16 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Bu haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam yapılıyor. Peki 16 Kasım On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl oynanır?

ON NUMARA ÇEKLİŞİ SAAT KAÇTA?

16 Kasım On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'da başlayacak.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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