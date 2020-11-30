On Numara sonuçları belli oluyor - 30 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

Pazartesi ve cuma günleri Sisal Şans tarafından yapılan On Numara çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Binlerce lira ödülüyle her hafta kazandıran On Numara nasıl oynanır? On Numara çekilişinde günün ödülü ise 130.541 TL olarak belirlendi. İşte, detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Haftanın iki günü kazandırmaya devam eden On Numara çekilişi kaldığı yerden devam ediyor. 30 Kasım Pazartesi çekilişini bekleyen vatandaşlar için saat 20:00'de noter huzurunda çekiliş yapılmış olacak.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ise https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallaradresinden sunuluyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA...