On Numara sonuçları için geri sayım! 16 Ekim On Numara çekilişi bilet sorgulama adresi...

Bugün gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişine katılan vatandaşlar, arayışa koyuldu. On Numara oynayarak şansını deneyenler, çekilişin saati ve canlı takibi için araştırmaya başladı. 16 Ekim On Numara çekilişinin canlı yayın linkini haberimize ekledik. Aynı zamanda canlı yayın sontrasında kazandıran numaraların yer alacağı On Numara sonuçlarının linkini de yer verdik. İşte 16 Ekim On Numara çekilişine dair bilinmesi gerekenler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



On Numara çekilişi 20:00'da başlayacaktır.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



On Numara sonuçları, canlı yayın çekilişi sona erdikten sonra sayfada yerini alacaktır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

TIKLA ON NUMARA OYNA