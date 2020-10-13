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13.10.2020 - 14:18 |

On Numara sonuçları için tıkla! 12 Ekim 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası!

On Numara 12 Ekim çekilişi yani dün akşam saat 20.00'da gerçekleştirildi. On Numara çekilişi pazartesi günleri olmak üzere haftada 1 kez gerçekleştiriliyor. 12 Ekim On Numara sonuçları açıklandı. İşte 12 Ekim On Numara sonuçları...

On Numara sonuçları için tıkla! 12 Ekim 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası!

On Numara çekilişi noter huzurunda canlı yayında yapıldı. 12 Ekim On Numara çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı. Bu hafta On Numara çekilişinde 10 bilen 1 kişi 304 bin 171 lira 45 kuruş kazandı. İşte 12 Ekim On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI- 12 EKİM 2020

12 Ekim On Numara çekilişinde kazandıran numaralar, 5-10-16-18-19-23-24-32-33-36-40-41-43-45-47-53-57-60-61-62-69 ve 76 oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

On Numara sonuçları için tıkla 12 Ekim 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

Minik Ayşenur gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyorMalatya'da göz çevresinde şekil bozukluğu yüzünden göz kapakları kapanmayan 4 yaşındaki Ayşenur Yavuz, diğer çocuklar gibi gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor.
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