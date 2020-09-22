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22.09.2020 - 07:32 |

On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 21 Eylül On Numara çekilişi sonuçları millipiyangoonline.com'da...

On Numara 21 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara heyecanı dün akşam yaşandı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen çekilişin sonuçları ise vatandaşlar tarafındna merak ediliyor. İşte 21 Eylül On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 21 Eylül On Numara çekilişi sonuçları millipiyangoonline.com'da...

On Numara çekilişi dün akşam canlı yayında gerçekleştirildi. On Numara çekilişi, pazartesi günleri olmak üzere haftada bir gün yapılıyor. 21 Eylül On Numara çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. İşte 21 Eylül On Numara çekilişi sonuçları...

On Numara sonuçları sorgulama ekranı 21 Eylül On Numara çekilişi sonuçları millipiyangoonline.comda...

On Numara sonuçları sorgulama ekranı 21 Eylül On Numara çekilişi sonuçları millipiyangoonline.comda...

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Milliyet'te Gündem (22 Eylül 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
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