06.01.2020 - 22:52 |
On Numara sonuçları sorgulama motoru 6 Ocak 2020 (MPİ On Numara'da hangi numaralar kazandırdı?)
6 Ocak 2020 On Numara çekilişi için geri sayım sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen On Numara çekilişi bu akşam yine büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. İşte gözlerin çevrildiği yılın On Numara çekilişi sonuçlarının sorgulama ekranı...
Yılın ilk On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın oynayıp şansını denediği On Numara çekiliş sonuçlarına ilişkin en çok merak edilen sonuç sorgulama ekranını derledik. İşte 909. hafta On Numara çekiliş sonuçlarının ayrıntıları...
6 OCAK 2020 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
2, 4, 7, 10, 20, 21, 26, 35, 43, 49, 52, 55, 60, 61, 66, 68, 73, 75, 76, 77, 78, 80
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI