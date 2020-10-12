MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 12 Ekim On Numara'da büyük ikramiye...
ABONE OL
12.10.2020 - 18:48 |

On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 12 Ekim On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi akşamları düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'da gerçekleştiriliyor. Sonuçlar millipiyangoonline.com'da olacak.

Pazartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu olan On Numara bu akşam çekiliyor. Geçen hafta 1 kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı On Numara çekilişinde bu hafta düşecek olan numaralar merakla bekleniyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

12 Ekim 2020 On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Canlı olarak yayınlanacak çekiliş millipiyangoonline.com'da yapılacak.

KURALLAR

On Numara çok yakında Milli Piyangoonlien.com'da,.

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Sıradaki Haber