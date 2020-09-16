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16.09.2020 - 11:51 | | İHA

Önce ayaklarından vurdu, sonra cinsel organını kesti!

Mardin Midyat ilçesinde bir kişi, birlikte gezmeye çıktığı şahsın bacaklarına ateş ettikten sonra cinsel organını kesti. Olay yerinden kaçan saldırgan jandarma ekiplerince yakalanırken, yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Önce ayaklarından vurdu, sonra cinsel organını kesti!

Olay, önceki gün Midyat ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.O., S.G.’yi gezmeye götürme bahanesi su deposunun bulunduğu bölüme getirdi. H.O., burada S.G.’yi araçtan indirerek önce ayaklarına ateş açtı, ardından da bıçakla cinsel organını kesti.

H.O., olay yerinden kaçarken haber verilmesi üzenine bölgeye 112 acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Midyat Devlet Hastanesine ardından da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralı S.G., Diyarbakır’daki müdahalenin ardından Gaziantep’e sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan zanlı H.O.’yu yakalamak için çalışma başlattı. H.O., kaçtığı araç ile birlikte Midyat-İdil karayolunda yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki ifadesi devam ederken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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