Ã–nce baygÄ±n zannettiler... GÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±

Ã–ÄŸleden sonra, Ä°zmit Seka Devlet Hastanesinin yan tarafÄ±nda bulunan otoparkta Hollanda plakalÄ± KS-037-P plakalÄ± bir cipte bir erkeÄŸiÂ baygÄ±n ÅŸekilde gÃ¶ren vatandaÅŸlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekipleri geldi. Ä°tfaiye ekipleri Ã¶zel kÄ±yafetler giyerek cipin saÄŸ arka camÄ±nÄ± indirip kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± kontrolde bu kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tespit etti.









VÃ¼cudunda herhangi bir darp ya da yara izi olmayan kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ÅŸÃ¼pheli bulunmasÄ± Ã¼zerine ekipler hemen Ã¶nlem amaÃ§lÄ± kapÄ±yÄ± kapatarak aracÄ±n camÄ±nÄ± bantladÄ±. HastalÄ±k ÅŸÃ¼phesine karÅŸÄ± Ã¶zel kÄ±yafetlerini giyen itfaiyeciler, aracÄ±n Ã§evresine gÃ¼venlik bandÄ± Ã§ekerek, vatandaÅŸlarÄ±n yaklaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nledi. Olay yerinde incelemeler devam devam ediyor.