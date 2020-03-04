MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Önce baygÄ±n zannettiler... Güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±
ABONE OL
04.03.2020 - 18:43 | | DHA

Önce baygÄ±n zannettiler... Güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±

Ä°zmit'te, Seka Devlet Hastanesi otoparkÄ±nda Hollanda plakalÄ± bir cip iÃ§erisinde ceset bulundu. Ä°tfaiye ekipleri hastalÄ±k ÅŸÃ¼phesine karÅŸÄ± Ã¶zel kÄ±yafetlerini giyerek, aracÄ±n Ã§evresini gÃ¼venlik ÅŸeridi ile Ã§evirdi.Â Â

Önce baygÄ±n zannettiler... Güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±

Ã–ÄŸleden sonra, Ä°zmit Seka Devlet Hastanesinin yan tarafÄ±nda bulunan otoparkta Hollanda plakalÄ± KS-037-P plakalÄ± bir cipte bir erkeÄŸiÂ baygÄ±n ÅŸekilde gÃ¶ren vatandaÅŸlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekipleri geldi. Ä°tfaiye ekipleri Ã¶zel kÄ±yafetler giyerek cipin saÄŸ arka camÄ±nÄ± indirip kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± kontrolde bu kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tespit etti.

Ã–nce baygÄ±n zannettiler... GÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±



VÃ¼cudunda herhangi bir darp ya da yara izi olmayan kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ÅŸÃ¼pheli bulunmasÄ± Ã¼zerine ekipler hemen Ã¶nlem amaÃ§lÄ± kapÄ±yÄ± kapatarak aracÄ±n camÄ±nÄ± bantladÄ±. HastalÄ±k ÅŸÃ¼phesine karÅŸÄ± Ã¶zel kÄ±yafetlerini giyen itfaiyeciler, aracÄ±n Ã§evresine gÃ¼venlik bandÄ± Ã§ekerek, vatandaÅŸlarÄ±n yaklaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nledi. Olay yerinde incelemeler devam devam ediyor.

    Midilli AdasÄ±'nda gergin bekleyiÅŸ sürüyorYunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na ulaÅŸan göçmenlerin, tutulduklarÄ± Moria KampÄ±ndan ayrÄ±lÄ±p, Atina'ya giden feribota binebilmek için dün sahilde gerçekleÅŸtirdikleri yürüyüÅŸ, bugün de akÅŸam saatlerinde tekrarlandÄ±. Düne göre daha küçük bir grup feribotun yakÄ±nÄ±nda toplandÄ±, polis kalabalÄ±ÄŸÄ±, müdahale ederek daÄŸÄ±ttÄ±.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    4 Mart Åžans Topu çekiliÅŸi bu akÅŸam saat kaçta baÅŸlÄ±yor? - 977. hafta Åžans Topu çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klanÄ±yor

    4 Mart Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam saat kaÃ§ta baÅŸlÄ±yor? - 977. hafta Åžans Topu Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanÄ±yor

    Binlerce kiÅŸi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kiÅŸi bekliyordu zam geldi!

    Göçmenlere sert müdahale

    GÃ¶Ã§menlere sert mÃ¼dahale

    AB temsilcisinden utanç ÅŸovu!

    AB temsilcisinden utanÃ§ ÅŸovu!

    SÄ±radaki Haber