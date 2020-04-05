Ã–nce bu mesajÄ± paylaÅŸtÄ±... KorkunÃ§ cinayet!

Olay, akÅŸam saatlerinde Mezitli Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Mustafa DoktoroÄŸluÂ kendisi gibi oto tamircisi olan kayÄ±npederi Halil AydÄ±n'a ait iÅŸ yerine gitti. Burada ikili arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.Â DoktoroÄŸlu, eline geÃ§irdiÄŸi bÄ±Ã§aÄŸÄ± 2Â yÄ±l Ã¶nce Ã§Ä±kan kavgada kendisini yaralayarak kalÄ±cÄ± hasar bÄ±rakan ve bu yÃ¼zden aralarÄ±nda husumet olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lenÂ kayÄ±npederi Halil AydÄ±n'Ä±n baÅŸÄ±naÂ sapladÄ±. Kanlar iÃ§erisinde kalanÂ AydÄ±nÂ olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, DoktoroÄŸlu ise olay yerinden kaÃ§tÄ±.Â Halil AydÄ±n'Ä±n cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan otopsi iÃ§in hastane morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olaydan sonra kaÃ§an ÅŸÃ¼pheliÂ iseÂ bir gÃ¼n Ã¶nce doÄŸum yapan eÅŸiÂ ve Ã§ocuÄŸunu gÃ¶rmek iÃ§in gittiÄŸi Ã¶zel bir hastanede yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±nÂ Mustafa DoktoroÄŸlu, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede tutuklandÄ±.









Ã–te yandan,Â Mustafa DoktoroÄŸlu'nun sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ±Â paylaÅŸÄ±mda,Â "Ã–lÃ¼mÃ¼ Ã§oktan hak ettin" ifadesine yer verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.