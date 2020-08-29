Önce çaldı, ardından çaldığı yere çay içmeye geldi

Alınan bilgilere göre; merkez İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde hizmet veren Bilecik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneğine sabah 06:00’da giren M.Y. (18) isimli şahıs televizyon çaldı. Televizyonu dernekteki bir masa örtüsüne saran şahıs, derneğe 200 metre uzaklıkta bir spotçuya gitti. Sabah erken saati olduğu için kapalı olan spotçunun önüne televizyonu bırakan şahıs, spotçunun açılmasını beklemek için bir süre çevrede gezindi. Şahıstan şüphelenen çevredeki bir lokanta çalışanı hemen durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis spotçuyu arayarak olayı anlattı. Spotçu hemen dükkana gelirken, dün bir şahsın kendisine geldiğini, 2 tane televizyonu olduğunu, birini bugün için, diğerinin ertesi gün satacağı söylediği anlattı. Bu sürede sonra Bilecik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneğine hırsız girdiği bilgisine ulaşan ekipler kısa sürede çevredeki güvenlik kameralarından yaptığı incelemede, şahsı yine dernek binasında çay içerken yakaladı. Gözaltına alınan şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, şahsın bir gün önce de hırsızlık planı için çay içme bahanesiyle dernek binasına geldiği belirlendi. İlk televizyonu çaldıktan sonra yine çay içmek bahanesi ile derneğe giden şahsın ikinci televizyonu çalmak için de plan yaptığı belirlendi.