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25.01.2021 - 14:31 | | İHA

Önce çığlıkları duyuldu! Boş kuyuda can pazarı

İstanbul Beylikdüzü Sahil Mahallesi Kuşkale Caddesi üzerinde bulunan binanın bahçesindeki boş kuyuya düşen 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Önce çığlıkları duyuldu! Boş kuyuda can pazarı

Olay, İstanbul'da Beylikdüzü Sahil Mahallesi Kuşkale Caddesi üzerinde bulunan binanın bahçesinde yaşandı. Bahçe içerisinde bulunan kuyudan yardım çağrılarını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kuyu üzerine halat sistemi kurdu.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bir itfaiye ekibi, kurulan halat sistemi ile aşağı inip düşen adamı halata bağladı. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile kuyudan çıkarılan ve vücudunda kırıklar ve yaralar oluştuğu belirlenen kişi, Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

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