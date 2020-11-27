Önce ikna etti sonra yaktı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, Can Yılmaz hakkında ‘eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme’, ‘çocuğa ve altsoya karşı canavarca hisle öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ceza verilmesi talep edilirken kocanın, olaydan kısa süre önce gördüğü şiddet nedeniyle Kadın Sığınma Evi’ne yerleşen eşini, ikna edip eve döndürdüğü anlatıldı.

‘Ölmek istemiyorum’

Antalya’da kendisini başka kadınla aldattığını öğrenince ayrılmak isteyen dini nikâhlı eşi Gizem Çiçekalan’ı (31), hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen gittiği evinde döner bıçağıyla 9 yerinden yaralayan B.K. (43), 5 ay sonra tahliye edildi. Tahliye kararı sonrası uyuyamadığını söyleyen Gizem Çiçekalan, “Yarım kalan işini tamamlamak için gelip beni öldürecek. Ölmek istemiyorum” dedi.

Annesini öldürdü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir kişi tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. İddialara göre, Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Ö, annesini bıçaklayarak öldürdü.

Genç kızı katletti

Elazığ’ın Maden ilçesinde güvenlik korucusu olan Sebahattin Öztürk, bir yakınının cenazesine katılmak üzere geldiği Mersin’in Tarsus ilçesinde daha önce aralarında gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Leyla Öztürk ile konuşmak istedi.

Genç kızın çalıştığı pastaneye gelen Öztürk ile genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Öztürk, yanında getirdiği tabancayı çekip, aynı zamanda akrabası olan Leyla Öztürk’e peş peşe ateş etti. Sebahattin Öztürk, ardından silahla intihara kalkıştı.

Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi yaralanan Öztürk ise hastanede tedavi altına alındı.