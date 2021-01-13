Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşı uygulaması kayıtlarının “AŞILA” mobil uygulaması üzerinden yapılacağını açıkladı. Hekimler ve sağlık çalışanları vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama kayıtlarını bakanlığın “AŞILA” mobil uygulaması üzerinden takip edecek. Konuya ilişkin, “Unutmayalım önce kayıt sonra aşı” uyarısının yer aldığı duyuruda, “AŞILA’ uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına https://asila.saglik.gov.tr adresinden erişilebileği belirtildi. Uygulamanın “https://mobilmarket.saglik.gov.tr adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebileceği” ifade edilen duyuruda, uygulamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

Her girişte şifre

“Aile hekimleri enabız şifreleri (USS veri gönderim veya KDS şifresi olarak da bilinmektedir), hastane hekimleri HSYS şifresi, Sağlık Personelleri ise hekimler tarafından AŞILA uygulamasına kaydedilen cep telefonuna her giriş esnasında gelecek SMS şifresi ile sisteme giriş yapabileceklerdir. Sorunlar ve destek talepleri öncelikle hastanelerde bilgi işlem birimleri, aile hekimlikleri ve TSM’lerde HSYS il adminleri tarafından çözülmeye çalışılacak, çözülemeyen konular bu kişiler vasıtasıyla https://yazilimdestek.saglik.gov.tr ,sistemi üzerinden AŞILA projesi seçilerek iletilecektir. Yazılım ile ilgili tüm güncellemeler https://mobilmarket.saglik.gov.tr adresi üzerinden duyurular ise https://asila.saglik.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Bu adresleri düzenli olarak takip etmeye gayret edelim.”

‘Derin kaygı bıraktı’

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, “AŞILA” ile ilgili henüz kendilerine ulaşan resmi yazı olmadığını belirterek, “İlçe sağlık müdürlükleri WhatsApp grupları üzerinden böyle duyuru paylaşıyor” dedi. 10 yıldır aile hekimliği bilgi sistemi üzerinden aşıların yapıldığını kaydeden Eryazğan, “Şu anki sistemin cep telefonları üzerinden kuruluyor olması ve burada veri toplanıyor olması aslında akıllarda soru işareti bıraktı. Çünkü android telefonların verileri topladığı zaman bununla ilgili koruma sistemlerinin olmayacağı şeklinde geri dönüşler var. Bu noktada kişilerin TC’lerini, telefon numaralarını ve oldukları aşıların bilgisinin cep telefonunda bir bir mobil uygulamaya yüklenmesi derin kaygılar bıraktı” diye konuştu.

‘Kanuna aykırı’

Mevcutta hastanelerde ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde kullanılan bilgi işlem sistemlerinin bu konuda yeterli olduğunu vurgulayan Eryazğan, 15 yıldır hastaneler ve aile hekimliği bilgisi sisteminden yapılan aşıların bilgisinin, mevcut bilgi sistemleriyle çok rahat bir şekilde bakanlığa güvenli şekilde gönderildiğini vurguladı. Eryazğan, “Buradaki esas sıkıntılardan birisi ‘AŞILA’ programında kişilerin Kovid-19 geçirip geçirmediği ile ile ilgili. Daha önce kişinin olduğu aşılarla ilgili verilerin olmaması da bir açık olarak gözüküyor. Mevcut hastaneler ve aile hekimliği sistemi üzerinden programların güncel olarak kullanılması, burada kişilerin yaptığı aşılar, kovid geçirip geçirmediği tespit edilebiliyor. ‘AŞILA’ programında bunun kontrolü mümkün değil. Günümüzde WhatsApp sözleşmesi konuşulurken android bir telefona çok önemli bir aşının karekodunun okutulması ve kişisel verilerin kaydedilmesi, aslında kişisel verilerin korunması kanununa da aykırı” dedi.

Önce sağlık çalışanları aşılanacak

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye’de kamu, üniversite ve özel hastanelerde toplamda 1 milyon 119 bin 886 sağlık çalışanı bulunuyor. Bu rakamın 87 bin 871’i uzman tabip, 86 bin 677’si tabip, 34 bin 242’si diş tabibi, 275 bin 452’si hemşire ve ebe, 635 bin 644’ü diğer personelden oluşuyor. İlk etapta Çin’den gelen ve TİTCK tarafından kullanımına izin verilmesi beklenen 3 milyon doz aşının sağlık çalışanlarına yapılması planlanıyor.