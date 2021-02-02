Önce silahla vurdu, sonra hastaneye götürdü

Olay, 19.00'da Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Felek Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan S., aynı mahallede oturan Muratcan Y. ile bilinmeyen neden dolayı boş arazide kavga etti. Kavgada anında Ramazan S., yanında getirdiği tabanca ile Muratcan Y.'ye ateş etti.

Ramazan S., karnından vurduğu Muratcan Y.'yi çağırdığı ticari taksi ile özel hastaneye götürdükten sonra, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Muratcan Y. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kısa süre içerisinde olayın şüphelisi Ramazan S.'yi suç aleti tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı.