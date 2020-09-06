Önlem yok, mağdur çok

Ucuz fiyata tatil vaat eden dolandırıcılar, bu yaz binlerce kişiden milyonlar aldı. Mahkeme kararlarına rağmen siteleri kapanmayan dolandırıcılar telefonla aradığımızda ise hakaret ettiler. iki vatandaş E.S. ve Ş.Ç., yaşadıklarını Milliyet’e anlattı.

Tatil yapmak isterken

Ege ve Akdeniz’de 5 büyük otelleri bulunan bir grubun Antalya Kemer Çamyuva’daki oteline rezervasyon yaptırmak isteyen E.S. ve Ş.Ç., dolandırıcıların eline düştü. Grubun 5 otelinin internet sitesini birebir kopyalayan dolandırıcılardan geçen pazar tatil paketi satın alan E.S. şunları anlattı:

Böyle kandırdılar

“Arkadaşım ve ailesiyle birlikte beğendiğimiz tesisi internette aradık. Telefonla aradığımızda çocuklu olan iki aile için 9 bin 400 TL’lik fiyat çıkarılınca ‘Süper’ dedik. Rezervasyon için konuştuğumuz kişiden kayıt belgelerini istedik. Hepsini yolladı. Rezervasyon için ücretin yüzde 50’sini veya bin TL’sini ödemek istedik. Ancak paranın tamamını havale ile istediler. Gün içinde ödeme yaparsak anlaşılan fiyata odaları bize rezerve edeceğini söyledi. Parayı yatırdık ve bir hafta sonra Çamyuva’daki otele gittik. Otelde görevliler kaydımızın olmadığını söylediler. Diğer otellerini de kontrol ettiler ama adımız çıkmadı. ‘Bizden kimse ile görüşmediniz, ödeme de yok’ dediklerinde dolandırıldığımızı anladık. İnternet sitesinin kopyalandığını ve o numaranın gerçek otele ait olmadığını öğrendik. O sıcakta ortada kaldık. Bu kez gerçek otele iki aile 7 bin 200 TL daha verdik. Şikayet için karakola gittiğimizde buradaki uzman çavuş da sahte numarayı aradı. Uzman çavuş telefonu açan Burak isimli dolandırıcıya A........ Hotel’i çok beğendiğini ve orada kalmak istediğini söyledi. Dolandırıcı ise tesisin kapalı olduğunu ve gruplarına ait başka bir oteli önerdi. Halbuki otel açık ve faaliyette. Anlaşma yapılınca uzman çavuş telefonu kapattı ve ‘Gerçekten tatil yapmak istesek kazıklanacağız’ dedi.”

Sistem nasıl işliyor?

Uzmanlar, dolandırıcıların banka hesaplarını öncelikle kendileri ve ortakları üzerine açtıklarını belirterek, “Sadece şikayetçi olmakla bitmiyor. Bu konunun mahkemeye taşınması gerekiyor. Haklarında çok büyük soruşturma olmadığı için de o süre içerisinde rahatça hesapları açabiliyorlar. Aynı kaçak hat kullanan kişiler gibi. Belli bir süre birilerini dolandırdıktan sonra o hesapları kapatıyorlar, bu kez de başka bir banka üzerinden yeni hesap açıyorlar” dedi.

‘En az 5 yıl hapis cezası olmalı’

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, her gün dolandırıcıların kandırdığı mağdurların kendilerine başvurduğunu belirterek, “Dilimizde tüy bitti. Gereken her şeyi söyledik. Yetkililerin bunun önünü kesmeleri lazım. Bu işi TÜRSAB’a bağlı acentacıların yapması lazım. En azından tatil alan kişilerin karşısında o zaman bir sorumlu olur. Bu birebir kopya sahte internet siteleri için de Ticaret Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bilişim birimlerinin harekete geçmesi gerekiyor. Bu sahtekarlığı yapan kişilere en az 5 yıl hapis cezası gelmeli ki artık buna yeltenmesinler. Şu anda hiçbir caydırıcılığı yok” dedi.

‘Az bile dolandırdık’

Büyük otel grubunun internet sitesini kopyalayan sahtekarların açtığı site hâlâ faaliyette. Vatandaşları kolayca ağına düşüren dolandırıcılarla yaptığımız telefon görüşmesinde aramızda şu diyaloglar geçti:

Muhabir: Merhabalar rezervasyon yaptırmak istiyordum.

Dolandırıcı: Hangi otelimiz için aramıştınız?

Muhabir: Kemer’de bulunan A... isimli otel için 13-18 Eylül arası 2 kişilik yer ayırtmak istiyoruz.

Dolandırıcı: Standart odam 4 bin 800 TL, eğer ödemesi bugün olursa 4 bin 500 TL.

Muhabir: Nakit mi vermem gerekiyor, kredi kartıyla ödesem taksit olmaz mı?

Dolandırıcı: 4 bin 500 TL’den yararlanmak istiyorsanız ödemenin tamamını bugün havale yapmanız gerekiyor.

Muhabir: Bildiğimiz A..... Hotel değil mi? İnternet sitenizin sahte olduğu söyleniyor. Rezervasyon yaptırmaya korkuyorum.

Dolandırıcı: Evet başımıza öyle şeyler geldi ama biz de hukuksal süreçleri başlattık.

Muhabir: Ama az önce gerçek A....... Hotel ile konuştuğumda sizin siteyi kopyaladığınızı, dolandırıcılık yaptığınızı söylüyor.

Dolandırıcı: Biz sahtesi miyiz?

Muhabir: Evet.

Dolandırıcı: Biliyorsanız neden arıyorsunuz?

Muhabir: Neden sahtekarlık yapıyorsunuz? Yazık değil mi arkadaşımdan 4 bin 800 TL almışsınız!

Dolandırıcı: Ondan az bile almışız.

Telefonu kapatıyor...

Otel yönetimi ise hukuki sürecin başlatıldığını belirterek açıklama yapmadı.