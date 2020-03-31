Online corona virüs testi nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı Online corona virüs testi ekranı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle her geçen dakika vaka ve ölüm sayılarında artış yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan vaka ve ölüm sayılarının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından online corona virüs testi devreye sokuldu. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan online corona virüs testi ekranı üzerinden kişisel bilgilerini yazdıktan sonra Corona virüsün belirtilerinden herhangi birini taşıyıp taşımadığınıza yönelik sorular yöneltiyor. Yapılan bu işlem kesin sonuçlar içermese de vatandaşların kendilerinin durumu hakkında fikir sahibi olmasına yardımcı oluyor.

ONLİNE CORONA VİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?

https://koronaonlem.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden vatandaşlar birtakım kişisel bilgileri ekrana girdikten sonra corona virüs belirtilerine yönelik vatandaşlara sorular yöneltiliyor.

“Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda koronavirüs ile karşılaşmış olma ihtimaliniz düşüktür” ya da “Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda sağlık durumunuzun yakından değerlendirilmesi için lütfen maskenizi takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz” uyarısında bulunuluyor.

Sitede, "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir" uyarısı da bulunuyor.

TC kimlik numarasıyla girilen girilen sitede yoğunluğu önlemek için bir vatandaşın bir günde en fazla beş başvuru yapma hakkı bulunuyor.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ

Online corona virüsü testinde sorulan sorular şöyle:

SORU: Son 14 gün içinde en uzun bulunduğunuz şehir

SORU: Sağlık sektöründe çalışan birisi misiniz? (doktor, hemşire, sağlık teknisyeni vb.):

1- Evet 2- Hayır

SORU: Hastalıklardan sizde olan varsa işaretleyiniz

1- Kronik akciğer hastalığı

2- Diyabet (şeker) hastalığı

3- Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

4- Kronik karaciğer hastalığı

5- Kronik böbrek hastalığı

6- Kronik kalp rahatsızlığı

7- Genetik rahatsızlık

8- Düzenli romatizma ilacı veya ağrı kesici alıyorum

9- Kan kanseri (hematolojik kanser)

10- Diğer kanser türleri (solid kanser)

11- Kemoterapi görüyorum

12- Bağışıklık sistemi bozukluğu

13- Kortizon tedavisi alıyorum

SORU: Son 14 gün içerisinde seyahat ettiğiniz ülke varsa listeden seçiniz. (Birden fazla seçebilirsiniz, yok ise lütfen boş bırakınız)

SORU: Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulundunuz mu?

1- Evet 2- Hayır

SORU: Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle,grip, zatürre vb.) olan birisi ile temasınız oldu mu?

1- Evet 2- Hayır

SORU: Aşağıdaki semptomlardan hangisi sizde mevcutta bulunmaktadır?

1- Ateşim 38.0 derece altındadır. / Ateşim yok

2- Yüksek ateş (38.0 ile 38.5 arası)

3- Yüksek ateş (38.5 üzerinde)

4- Yeni başlayan öksürük

5- Yeni başlayan nefes darlığı (Normalden hızlı nefes alıp vermek, aldığınız nefesin yetmemesi, rahat çıkılan merdivenleri çıkamamak)

6- Yeni başlayan boğaz ağrısı

7- Yeni başlayan baş ağrısı

8- Yeni başlayan göğüs sıkışması

9- Yeni başlayan burun akıntısı

10- Yeni başlayan vücut ağrıları (kas/eklem ağrısı)

11- Yeni başlayan halsizlik (Son bir hafta)

12- Yeni başlayan ishal, mide bulantınız veya kusma durumunuz var mı?