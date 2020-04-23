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23.04.2020 - 10:37 | | AA

Online nikahla dünyaevine girdiler!

İstanbul'da, corona virüs salgını tedbirleri kapsamında sevdiklerinden uzak dünyaevine giren çift, nikah törenlerini internet üzerinden canlı yayın imkanı sunan platformlar aracılığıyla yakınlarına izletti.

Online nikahla dünyaevine girdiler!

Kına gecesini farklı şehirlerdeki arkadaşlarının da katılımıyla çevrim  içi görüntülü konuşma imkanı sağlayan uygulama aracılığıyla gerçekleştiren Pınar Gürkan ve Mutlu Toksöz çifti, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki nikah törenlerinin corona virüs pandemisi dolayısıyla iptal edilmesinin ardından İstanbul'da  dünyaevine girdi.

Bakırköy'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde evlenen çift ile nikah  şahitleri, maskeleri ile salona giriş yaparken, bir nikah şahidi çifte "Sizin  için düğünlük maskemi taktım da geldim." esprisi yaptı. Çift ve şahitler, vücut  ısıları ölçüldükten sonra tören alanına alındı.

Başta birinci derece akrabaları olmak üzere yakınlarına "evde kal"  çağrısında bulunan ve bu sebeple sınırlı sayıda şahidin huzurunda dünyaevine  giren çift, nikah törenlerini merak eden ve bu anlara "sanal şahitlik" etmek  isteyen yakınları için internette canlı yayın yaptı. Görüntüleri cep telefonları  aracılığıyla farklı uygulamalarla izleyenlere aktaran çiftin yakınları, bir  yandan törendeki gelişmeleri yorumlarken, diğer yandan katılımcıların sorularını  yanıtladı.

Online nikahla dünyaevine girdiler

Görüntülü konferans imkanı sunan uygulamaları kullanarak katılımcıları  mutluluklarına ortak eden çift, tebrikleri de online şekilde kabul etti.

Evlilik cüzdanını alır almaz eşinin ayağına basan Pınar Gürkan, aynı  dernekte farklı şehirlerde faaliyet yürüttükleri eşi ile iki yıl önce tanışıp  evlenme kararı aldıklarını söyledi.

Annesinin Ankara'da olduğunu, törene babası ve kız kardeşinin  katıldığını belirten Gürkan, eşinin annesinin de Adana'da olduğu için törene  katılamadığını kaydetti.

"Sosyal ortamlardan destek alarak nikahımıza onları da dahil etmiş  olacağız." diyen Gürkan, yakınlarının törene katılımlarından ziyade sağlıklı  olmalarının daha önemli olduğunu dile getirdi.

ONLİNE KINA GECESİ

Yaptıkları online kına gecesi etkinliğine de değinen Gürkan, şöyle  devam etti:

"Her şeyimiz iptal oldu. Arkadaşlarım uzaktaydı. Biz de İstanbul'da  tek başımıza kalmıştık. Öyle olunca arkadaşlarım dediler ki 'hadi internet  ortamında bir eğlence yapalım.' İnternet ortamında, herkesin toplanabileceği bir  platformda buluştuk. Orada hep beraber müzikler çalındı, herkes olduğu yerde  oynadı, eğlendi. Çok da nasıl bir şey olacağını bilmiyorduk açıkçası, birlikte  olmaktı, zaman geçirmekti amacımız. Çok eğlenceli olmaya başladı. Herkes kendi  ortamında yiyip içip sohbet ederken, çok tatlı olmaya başladı. Sonrasında bir  arkadaşım 'hadi herkes mum yaksın, tam bir kına konsepti olsun.' dedi. Kına  kıyafetim olmadığı için kafama bir tane kırmızı bluz takmıştım, ondan şapka  yapmıştım. Sonra herkes mum yakınca büyülü bir ortam oldu. Yanımdaki komşum,  beraber karantinada kaldığımız kişi, o da çevremde döndü bir kına gecesi gibi.  Bilgisayara baktığımda inanılmaz bir şeydi. Annelerimiz oradaydı, onlar da  ağlıyordu. Çok duygusal bir ortamdı."

Etkinlik sürerken bir ihbarı değerlendiren polisin eve geldiğini  vurgulayan Gürkan, "Çok da gürültülü bir şeyimiz de yoktu açıkçası ama sokağa  çıkma yasağı olduğu için şehir çok sessiz. Cam açıldığında gülüşlerimiz duyulmuş  herhalde. Komşularımız da herhalde kalabalık bir şeyler yapıyoruz zannetmiş bir  komşumuz. Endişelenip polisi aramış. Polis de gelip kapıyı çaldı; 'şikayet var,  burada organizasyon mu var?' dedi. Dedik ki 'bilgisayarın içerisinde online bir  organizasyon var' Öyle gerçekleşti her şey. Onlar da teşekkür etti, mutluluk  dileyip gitti." diye konuştu.

SALGIN DEVAM EDERSE DÜĞÜN DE "ONLİNE" OLABİLİR

Damat Mutlu Toksöz de aile bireylerinin sağlığını ön planda  tuttuklarına dikkati çekti.

Toksöz, "Bizler için onların sağlıklı ve varolması önemli. Biz  teknolojiyi bir şekilde kullanıp varolan dünyayı onların ayaklarına getirmeyi  sağlarız. Bizim için önemli bir an ama bizler için onların varlığı daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin ve eşinin annesinin 70 yaşından büyük olduğunu ve her  ikisinin de nikahı canlı yayınla takip ettiğini belirten Toksöz, "Davetiyemizde  özellikle nerede olduğu gibi bilgiler vermek istemedik. Sadece online linkleri  bıraktık. Sadece şahitlerimiz ve bir iki de çok yakın dostumuz yanımızda. Birinci  derecede akrabalarımızın çok büyük bir kısmı, şu anda evlerinde sağlıklı  kalıyorlar." dedi.

Salgın öncesinde dünyaevine girmek için farklı hayaller kurduklarını  kaydeden Toksöz, "Tabii ki burukluk var ama bizim için şöyle de bir durum oldu;  gerçekten her burukluğun içerisinde çok da güzel bir anekdotun ortaya çıkıyor  olabilmesi de bizler için güzel bir fırsat. 'Ailelerimizden uzağız.' derken,  birden bire tüm Türkiye ile bir arada olduk. Bu da bizim için çok güzel bir anı  oldu." ifadelerini kullandı.

6 Haziran için planlama yaptıkları düğünlerini 5 Eylül'e  ertelediklerini söyleyen Toksöz, salgının sürmesi halinde düğünü de online  gerçekleştirebileceklerine işaret etti.

Toksöz, "Eğer 5 Eylül'de de yine aynı şekilde risk teşkil ederse  sevdiklerimizi riske atmayı düşünmüyoruz. Öyle durumda yine online platformda  olabiliriz diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

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