Online sınavda üst düzey önlem! Tüm odayı...

Türkiye'deki birçok üniversitede 2020- 2021 Akademik Yılı'nın Güz Dönemi tamamlanmak üzere. Eylül ayından bu yana eğitimlerin online devam ettiği üniversitelerde final sınavları başladı. Online olarak yapılacak final sınavlarında öğrencilerin kopya çekmelerini önlemek için üniversiteler ilginç tedbirlere başvurdu. Bazı üniversiteler sınav sırasında çift kamera kullanımı, ayna zorunluluğu gibi kurallar koydu.

ODAYI GÖSTERİYOR

Sınav ortamına ilişkin öğrencilere bildirilen kurallar arasında şöyle ilginç maddeler de bulunuyor:

Sınava gireceğiniz odayı cep telefonunuzla tarayınız. Odayı tararken masanızın üzerini, masanın arkasındaki duvarı yakın plan cep telefonu ile tarayınız.

Masanızın altını gösteriniz.

Perdeleri ve tavanı gösteriniz.

Elerinizin içini ve bileklerinizi gösteriniz.

Kapının kapalı olduğunu gösteriniz.

Cep telefonunuzla tarama yaparken masanız, sandalyeniz, odadaki diğer mobilyalar ile perdenizin arkasında ne olduğunu gösteriniz.

AYNA YÖNTEMİ

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden birinde ise kopyaya karşı ayna yöntemi uygulanıyor. Üniversite tüm öğrencilere birer ayna yolluyor. Dik duran bir ayna ekranı görecek şekilde sabitleniyor. Böylelikle sınavı yapan akademisyen hem ekran hareketlerini hem de öğrencinin hareketlerini izleyebiliyor. Üniversite rektörü ayna yöntemiyle ilgili "Sınav güvenliği için genelde iki kamera kullanılıyor. Ancak herkesten iki kamera istemiyoruz. Aynayı koyunca da iki kamera işlevi görmüş olacak zaten. Bunu özel olarak yaptırdık. Hazır satılan bir sınav aynası yok" açıklamasını yapmıştı.

PROJE YA DA ÖDEV ALTERNATİFİ

Dijital ortamlarda yapılan sınavlarda öğrencinin kopya çekmesinin önüne geçmek için üniversitelerin kullandığı yazılım programlarının çoğunda öğrenci hareketleri detaylı olarak raporlandırılabiliyor. Örneğin öğrencinin ekran görüntüsü alıp almadığı, bir soruda ne kadar zaman harcadığı, sınav sırasında başka bir internet sitesine girip girmediği ya da arama motorlarını kullanıp kullanmadığı görülebiliyor. Ancak yine de sınav güvenliği yüzde yüz sağlanamıyor. Bu nedenle çoğu üniversite öğrencilerden final notlarını belirlemek için proje ya da ödev hazırlamalarını istedi. Ödev, proje ve araştırma raporlarının değerlendirilmesinde intihal tespit programları kullanılıyor. Bu programlara öğrencinin ödevi ya da projesi yüklendiği zaman sistem otomatik olarak intihal oranını tespit edebiliyor.