Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan ne zaman, neden vefat etti?
Sosyal medyada çok konuşulan isimler arasında yer alan Onur Can Özcan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 3 Haziran 2018 yılında Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaşı ile birlikte tekneyle açılan Onur Can Özcan ve arkadaşlarının yer aldığı tekne alabora olmuştu. Onur Can Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşabilmişti. İşte Onur Can Özcan hakkında merak edilenler...
3 Haziran 2018 yılında Şile'nin İmrenli mevkiinde 5 arrkadaşı ile birlikte tekne ile açılan Onur Can Özcan'ın bulunduğu tekne alabora olmuştu. Olay sırasında denize düşen Recep Yıldırım'ı denizden çıkarmayo başaran çevredekiler ambulansa haber vermişti. Denizden çıkarılan Recep Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Alabora olan teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a (21) ulaşılamamıştı. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onurcan Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşılmıştı.
ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?
Yirmi bir yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onurcan Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve 2018 yılında gençler arasında popüler olan bir isimdi
Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.
O DÖNEMDE ONUR CAN ÖZCAN'IN ÖLÜM HABERİNİN ARDINDAN ÜNLÜLER BU PAYLAŞIMLARDAN BULUNMUŞTU