Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan ne zaman, neden vefat etti?

3 Haziran 2018 yılında Şile'nin İmrenli mevkiinde 5 arrkadaşı ile birlikte tekne ile açılan Onur Can Özcan'ın bulunduğu tekne alabora olmuştu. Olay sırasında denize düşen Recep Yıldırım'ı denizden çıkarmayo başaran çevredekiler ambulansa haber vermişti. Denizden çıkarılan Recep Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Alabora olan teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a (21) ulaşılamamıştı. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onurcan Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşılmıştı.

ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?

Yirmi bir yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onurcan Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve 2018 yılında gençler arasında popüler olan bir isimdi

Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.

O DÖNEMDE ONUR CAN ÖZCAN'IN ÖLÜM HABERİNİN ARDINDAN ÜNLÜLER BU PAYLAŞIMLARDAN BULUNMUŞTU





