‘Onur Haftası’ fotoğrafı sonrası hedef gösterilen Başak Onay: Polis eşliğinde dışarı çıkıyorum

Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Özalay, Facebook hesabında fotoğrafı, “Karamürselimizde faaliyet gösteren bir fotoğraf stüdyosu LGBTİ çekimlerini sözde sosyal sorumluluk projesi adı altında adeta zehir gibi hanelerimize, caddelerimize, sokaklarımıza ve hatta tüm kente akıtmaktadır. Halkımız nazarında mutlaka gerekli cevabı alacaktır” notuyla paylaşınca ilçe adeta karıştı. Bu paylaşım sonrası ölüm tehditleri almaya başlayan Onay, polis eşliğinde evden dışarı çıkmaya başladı. Fotoğrafta modellik yapan gençler de zor durumda kaldı. İlçede oluşan tepki ortamından çekinen gençlerden birinin, başka bir şehre gitmek zorunda kaldığı öğrenildi.



Koruma kararı çıkarttı



Savcılığa Özalay hakkında suç duyurusunda bulunan Onay, yaşadıklarını şöyle anlatı:



“4 yıldır fotoğraf stüdyomda sosyal sorumluluk projesi adı altında yapmış olduğum çekimler yüzünden şu anda linç kampanyası başlatıldı. Yeri geldi kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için, yeri geldi çocuk istismarına dikkat çekmek için böyle tematik fotoğraflar çektim. Fotoğraflarını çektiğim iki arkadaşı da çok iyi tanıyorum. Onur Haftası nedeniyle fotoğraf çekmek istedim, arkadaşlardan model olmalarını rica ettim. Kabul ettiler. Ancak fotoğraflarım Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Özalay tarafından paylaşılarak hedef gösterildi. Savcılıktan koruma kararı çıkarttım. Polis eşliğinde evime girip çıkıyorum. Fotoğrafını çektiğim gençlerden biri tehditlerden dolayı şehri terk etti, diğeri evden çıkamıyor. Başımıza bir şey gelirse bunun tek sorumlusu, Mehmet Özalay’dır. Karamürsel küçük bir yer ve genel olarak insanlarda bir linç potansiyeli var.”