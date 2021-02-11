‘Operasyon eski isimlere uzanır’

2006-2014 yılları arasında 780 Hava Harp Okulu öğrencisine, FETÖ militanları tarafından işkence uyguladığına ilişkin iddialar üzerine kendisi de FETÖ mağduru olan Savcı Levent Bilgi tarafından başlatılan ‘Vefa Operasyonu’nda şimdiye kadar 15 ilde 32 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan kişilerin ağırlıklı olarak geçmişte GATA’da görev yapan FETÖ iltisaklı kişiler olduğu iddia edildi.

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Milliyet’e yaptığı açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın önümüzdeki günlerde genişleyerek devam edeceğini iddia ederek, “Levent Bilgi, dürüst, yurtsever bir hukuk insanıdır. Tespitlerin ardından albay rütbesine kadar ihraç edilen ağırlığı eski GATA personeli 32 kişi gözaltına alındı. Levent Bilgi, soruşturmayı derinleştireceğini biliyorum. Soruşturmanın eskiden Harp Okulu komutanlığı yapmış bazı isimlere de uzanacağı kesin” dedi. FETÖ’nün geçmişte Hava Kuvvetleri’ni hedef seçtiğini dile getiren Üçok, “Terörist örgütün elebaşı Gülen için Hava Kuvvetleri’ni ele geçirmek stratejik açıdan çok önemliydi. Özellikle jet pilotları kadroları terör örgütü için hayati konuydu. FETÖ’cüler 780 gencecik pilot adayını kendi militanlarını TSK’ya yerleştirmek için işkence ve kötü muamele ile resmen biçti. Bunu yaparken öncelikli hedef olarak GATA’yı ele geçirmişlerdi” dedi.

‘Sahte CD ile fişlenmişti’

Soruşturmayı yürüten eski Askeri Yargıtay üyesi, Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi hakkında da konuşan Üçok, şunları söyledi: “Levent Bilgi, İzmir Casusluk kumpas davasında FETÖ’cüler tarafından hedef alınan isimlerden biriydi. Bilgi’nin adı ‘fişleme yapan askeri hakimler’ olarak ortaya atılmak istenmişti. Sahte bir CD üzerinden Bilgi’ye yönelik fişleme yapılmıştı.”