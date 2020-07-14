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14.07.2020 - 10:24 |

Oppo Reno 3 Pro fiyatı ve özellikleri

Oppo Reno 3 pro özellikleri ve fiyatı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Özellikler bu sezon Survivor'da tanıtımı sürekli yapılan Oppo Reno 3 reklamında bu kez Acun Ilıcalı ve kızları rol aldı. Reklamın dün yayınlanmasının ardından hayatım benim koleksiyonum slogonu ile duyurulan reklam filminin ardından Oppo Reno 3 pro özellikleri ve Türkiye fiyatı özellikle merak edilen konular arasında yer almaya başladı. İşte Oppo Reno 3 pro fiyatı ve özellikleri...

Oppo Reno 3 Pro fiyatı ve özellikleri

Oppo Reno 3 Pro fiyatı ve özellikleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın reklam filminde rol almasının ardından özellikleri ve Türkiye fiyatı merak edilen Oppo Reno 3 Pro özellikleri ve fiyatını sizler için derledik. Peki Oppo Reno 3 pronun en dikkat çekici özellikleri arasında neler yer alıyor?

OPPO RENO 3 PRO ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno 3 Pro'nun en dikkat çekici özelliği olarak 48 mp kamerası dikkat çekiyor. Optik görüntü sabitleyicinin yanı sıra Portre Modu (Bokeh), Sony Exmor Sensör (IMX586)
Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Hızlı Odaklama, HDR, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrol, Panorama, Otomatik odaklama, Coğrafi konum etiketleme, Contrast Detection Auto-Focus (CDAF), 6 Elementli Lens gibi birçok özellik yer alıyor.

6.5 inç Amoled ekrana sahip olan Oppo Reno 3 Pro 4025 mAh bataryası ile de dikkat çekiyor.

Qualcomm Snapdragon 765G (SM7250-AB) işletim sistemi 2.4 GHz ve 8 çekirdek olarak dikkat çekiyor

OPPO RENO 3 PPO FİYATI

Oppo Reno 3 Pro fiyatı şu an Türkiye'de 6.298 liradan satışa sunuluyor

 

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