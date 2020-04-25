MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Opsiyon Ne Demek? TDK'ya Göre Opsiyonel Nedir, Ne Anlama Gelir?
ABONE OL
25.04.2020 - 01:17 |

Opsiyon Ne Demek? TDK'ya Göre Opsiyonel Nedir, Ne Anlama Gelir?

Pek çok kişinin gündelik yaşamda duyduğu ancak tam olarak anlamını bilmediği kelimelerden biri opsiyondur. Bu konuda internet üzerinden sıkça araştırma yapılmakta ve tam olarak ne olduğu öğrenilmeye çalışılmaktadır. Peki, opsiyon ne demek? TDK'ya göre opsiyonel nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar.

Farklı anlamları bulunan opsiyon kelimesi cümle içerisinde değişik şekillerde kullanılabilmektedir. Hem resmi kanallarda hem de gündelik yaşam sıkça kullanılan opsiyon kelimesi, sunduğu çeşitlilik sayesinde farklı cümleler kurma potansiyeli sağlamaktadır.

Opsiyon Nedir?

Opsiyon kelimesi ilk olarak ‘seçenek’ anlamında karşımıza çıkıyor. Bu anlam üzerinden farklı cümlelerde, cümlenin yapısına bağlı olarak değerlendirme şansı tanımaktadır.

- Borç senetlerinin bankaya ödenmesi açısından, vade tarihi ile beraber tanınmış olan gün sayısı,

- Farklı ulaşım yolları için önceden yer ayırtma,

- Herhangi bir alışveriş için satıcının alıcıya sunduğu süre alternatifi, 

 TDK’ya Göre Opsiyon Nedir?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında opsiyonel kelimesi ‘seçenek’ anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Yazılı ve sözlü olarak hem gündelik yaşamda hem de kurumsal açıdan farklı cümlelerde kullanılabilir. Farklı anlamları üzerinden cümlenin daha kolay ve anlaşılır hale gelmesine fırsat vermektedir.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Literatür Ne Demek? TDK'ya Göre Literatür Göre Nedir, Ne Anlama Gelir?

Literatür Ne Demek? TDK'ya Göre Literatür Göre Nedir, Ne Anlama Gelir?

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Muvaffak Ne Demek? TDK'ya Göre Muvaffakiyet Nedir, Ne Anlama Gelir?

Muvaffak Ne Demek? TDK'ya Göre Muvaffakiyet Nedir, Ne Anlama Gelir?

Sıradaki Haber