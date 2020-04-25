Opsiyon Ne Demek? TDK'ya Göre Opsiyonel Nedir, Ne Anlama Gelir?

Farklı anlamları bulunan opsiyon kelimesi cümle içerisinde değişik şekillerde kullanılabilmektedir. Hem resmi kanallarda hem de gündelik yaşam sıkça kullanılan opsiyon kelimesi, sunduğu çeşitlilik sayesinde farklı cümleler kurma potansiyeli sağlamaktadır.

Opsiyon Nedir?

Opsiyon kelimesi ilk olarak ‘seçenek’ anlamında karşımıza çıkıyor. Bu anlam üzerinden farklı cümlelerde, cümlenin yapısına bağlı olarak değerlendirme şansı tanımaktadır.

- Borç senetlerinin bankaya ödenmesi açısından, vade tarihi ile beraber tanınmış olan gün sayısı,

- Farklı ulaşım yolları için önceden yer ayırtma,

- Herhangi bir alışveriş için satıcının alıcıya sunduğu süre alternatifi,

TDK’ya Göre Opsiyon Nedir?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında opsiyonel kelimesi ‘seçenek’ anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Yazılı ve sözlü olarak hem gündelik yaşamda hem de kurumsal açıdan farklı cümlelerde kullanılabilir. Farklı anlamları üzerinden cümlenin daha kolay ve anlaşılır hale gelmesine fırsat vermektedir.