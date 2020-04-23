23.04.2020 - 18:31 |
Optimist Nedir? Optimist Duygu ve Optimist Olmak Ne Demektir?
Optimist ve pesimist kelimeleri dilimize Fransızca dilinden geçiş yapmıştır. Sıkça kullandığımız bu kelimeler, hayata ve olaylara karşı sunulan bakış açısını temsil etmektedir. Birbirlerinin tam zıttı anlam taşıyan bu kelimeler hakkında ortaya bazı sorular atılmaktadır. Peki, optimist ne demek? TDK’ya göre optimist kelimesinin açıklaması ne? Sizler için optimistin kısaca kelime anlamı nedir sorusunu araştırdık ve bunun için detaylı bir cevap hazırladık.
Optimist, en yaygın hali ile “olaylara iyimser bakma” davranışını ifade etmektedir. Ancak Türk Dil Kurumu genel sözlüğünde bu kelime ile ilgili farklı bir anlam daha bulunmaktadır. Bu kelimenin temelinde en iyi manasına gelen “optimum” sözcüğü yer almaktadır. Felsefede de yer alan bu kelimenin kişi sağlığı üzerinde oldukça etkili olduğu kabul edilmektedir.
Optimist Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. İyimser olma durumu.
2.Pesimist karşıtı.
3. Çocuklar için yapılan ve düzenlenen tek yelkenden oluşan ve tek kişilik yarış.
Optimist olmak: İyimser bir bakış açısına sahip olmak.
Optimist duygu: Kötü şeylerin olma olasılığını göz önüne almamak ve iyi şeylerin olacağına inanmak.