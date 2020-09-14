MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ordu Valisi'nden kumar oynayanlara sert tepki! Gözlerinin yaşına bakmayız
ABONE OL
14.09.2020 - 12:13 | | DHA

Ordu Valisi'nden kumar oynayanlara sert tepki! Gözlerinin yaşına bakmayız

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte pandemiye rağmen bir araya gelerek kumar oynayanlarla ilgili, "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız" paylaşımında bulundu.

Ordu Valisi'nden kumar oynayanlara sert tepki! Gözlerinin yaşına bakmayız

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pandemiye rağmen kumar oynandığının tespit edildiğini duyurdu. Vali Sonel paylaşımında, "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Covid-19 ile oyun olmaz" ifadelerine yer verdi.

Kente gerçekleştirilen operasyonda bir araya gelerek kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 60 bin 420 TL ceza verildi.

 

 

Son dakika! Scooter düzenlemesi geliyor! İşte detaylarScooter kullanımı artınca Ulaştırma Bakanlığı da harekete geçti ve bir yönetmenlik hazırladı. Duygu Ayaz Bayram, hazırlanan yönetmeliğin detaylarını CNN TÜRK canlı yayınında aktardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! 21 ilde FETÖ operasyonu! 76 adrese baskın

Son dakika! 21 ilde FETÖ operasyonu! 76 adrese baskın

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Son dakika... Harem Otogarı'ndaki olayda polislerin ifadeleri ortaya çıktı!

Son dakika... Harem Otogarı'ndaki olayda polislerin ifadeleri ortaya çıktı!

Sıradaki Haber