MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı!
ABONE OL
16.10.2020 - 09:11 | | İHA

Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı belirtildi.

Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı!

Yapılan yazılı açıklamada, Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi'nde vaka sayılarının arttığı ve bu nedenle karantina uygulandığı ifade edilerek, "Vaka ve olası vaka ile bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişilerin sayısında artış olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Ordu ili Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi'nde 15 Ekim 2020 tarihi gece yarısından itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkii ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, kurallara uyulup-uyulmadığının denetleneceği, uymayanlar hakkında ise idari ve adli işlem yapılacağı bildirildi.

Polis 'dur' ihtarına uymayan aracın kaputuna çıktıHindistan’da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak için trafik polisi aracın kaputuna çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şişen cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Şişen cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Son dakika: Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Son dakika: Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Sıradaki Haber