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09.02.2020 - 17:18 | | AA

Ordu'da zincirleme kaza! 6 yaralı

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda iki yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ordu'da zincirleme kaza! 6 yaralı
Ordu'da zincirleme kaza!
Ordu'da zincirleme kaza!
Ordu'da zincirleme kaza!
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Giresun yönüne giden otomobil, kar yağışının etkili olduğu Perşembe-Bolaman yolu Doğan Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Yoldaki kaza nedeniyle iki yolcu otobüsü, iki TIR ve iki otomobil  çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobildeki ve otobüslerdeki 6 kişi, 112 Acil Servis  ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kara yolunda aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların çekici  yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ordu'da zincirleme kaza! 6 yaralıOrdu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda iki yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
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