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05.02.2020 - 14:59 |

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler? Film ne zaman vizyona girdi?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi bu akşam STAR TV'de ekrana geliyor. Daha önce filmi izlemeyenler ise Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin konusu için arayışa koyuldu. Peki Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin oyuncuları kimler? İşte Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi hakkında merak edilenler...

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler? Film ne zaman vizyona girdi?

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi 2019 yılında vizyona girdi. İstanbul’un altını üstüne getiren üç kağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceraları devam ediyor.

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan

Konusu:

İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

Çığ bölgesinde ikinci facia! Araç ve insanlar çığ altındaVan-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi görevlileri kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD ve UMKE ekiplerinin üzerine çığ düştüğünü doğruladı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bölgede 300 kişinini çalıştığını, 50'den fazla kişinin çığ altında kalmış olabileceğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son durum hakkında bilgi aldı.
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