Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler? Film ne zaman vizyona girdi?

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi 2019 yılında vizyona girdi. İstanbul’un altını üstüne getiren üç kağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceraları devam ediyor.

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan

Konusu:

İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.