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05.02.2020 - 09:58 | | AA

Orman emvalinin kaybolmasına ilişkin soruşturmada 17 şüpheli yakalandı

Sakarya'da orman emvalinin kaybolduğu iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında orman işletme şefi ve orman muhafaza memurlarının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Orman emvalinin kaybolmasına ilişkin soruşturmada 17 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde orman emvalinin kaybolduğu ihbarı üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında bir orman işletme şefi, 2 orman muhafaza memuru ve bir memur ile kereste ticareti yapanların da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

 

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