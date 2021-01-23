Ortak operasyon masada

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’le Bağdat ve Erbil’e yaptığı ziyaretlerin ayrıntıları netleşiyor. Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki varlığına son vermek için TSK’nın, Irak ordusu ve peşmerge ile birlikte ortak harekât seçeneğine masada son şekli verilmeye çalışılıyor. PKK’ya ortak harekât planının, Akar’ın Bağdat görüşmesinde detaylandırıldığı belirtiliyor.

Bölgedeki Kürt kaynaklarına göre görüşmelerde harekâtın bahar aylarında başlatılması önerildi. Ortak harekâta katılacak askeri kuvvetlerin sayısı, silah ve lojistik destek vasıtalarının belirlenmesi gibi konulara ilişkin değerlendirmelerin önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağı bildirildi.

Önce Sincar

Irak’ın merkezi ordusu ile peşmergenin hangi alanlarda katılım sağlayacağı konusunda da masada olduğu kaydediliyor.

Yapılan istihbari çalışmalara göre bölgede halen 500 ila bin arasında silahlı örgüt üyesi bulunuyor. Örgüt Kandil’den sonra en çok varlığı Sincar’da gösteriyor. Öncelikle Irak yönetiminin bölgenin silahlı gruplardan temizlenmesine yönelik aldığı kararı uygulamaya geçirmesi beklenecek. PKK’nın yanı sıra Haşdi Şabi kuvvetlerinin de bölge dışına çıkarılması bekleniyor. Sincar’ın silahlı gruplardan temizlenmesiyle Suriye sınır hattı güvenli hale getirilecek. Böylece Irak ordusu, Ürdün sınırına kadar olan bölgede kalıcı kontrolü sağlamış olacak.