MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Oruç Baba Türbesi, corona nedeniyle ziyarete kapatıldı
ABONE OL
21.04.2020 - 19:15 | | AA

Oruç Baba Türbesi, corona nedeniyle ziyarete kapatıldı

Her yıl ramazan ayının ilk günü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Fatih'teki Oruç Baba Türbesi, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ziyaretlere kapatıldı.

Oruç Baba Türbesi, corona nedeniyle ziyarete kapatıldı

Fatih Belediyesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yıl ramazan ayının ilk günü binlerce misafiri ağırlayan Oruç Baba Türbesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince geçici süreyle ziyarete kapatılmıştır." denildi.

Belediye yetkilileri, özellikle ramazan ayının ilk günü Oruç Baba Türbesi'ne çok büyük ilgi olduğunu belirterek, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen tedbir amaçlı olarak bu kararın alındığını açıkladı.

Yetkililer, bu kapsamda ayrıca iftara yakın saatlerde hem emniyet hem de zabıtanın bölgedeki tedbirlerini artıracağını bildirdi.

Oruç Baba Türbesi'ne ziyaretlerin, salgın sonuna kadar kısıtlanacağı öğrenildi.

 

Bbalıkesir'de korkutan yangınBalıkesir'de 3 katlı binada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

224 Nerenin Telefon Kodu? +224 Hangi Ülkeye Ait?

224 Nerenin Telefon Kodu? +224 Hangi Ülkeye Ait?

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Akıl Akıldan Üstündür Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Akıl Akıldan Üstündür Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Sıradaki Haber