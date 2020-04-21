Oruç Baba Türbesi, corona nedeniyle ziyarete kapatıldı

Fatih Belediyesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yıl ramazan ayının ilk günü binlerce misafiri ağırlayan Oruç Baba Türbesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince geçici süreyle ziyarete kapatılmıştır." denildi.

Belediye yetkilileri, özellikle ramazan ayının ilk günü Oruç Baba Türbesi'ne çok büyük ilgi olduğunu belirterek, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen tedbir amaçlı olarak bu kararın alındığını açıkladı.

Yetkililer, bu kapsamda ayrıca iftara yakın saatlerde hem emniyet hem de zabıtanın bölgedeki tedbirlerini artıracağını bildirdi.

Oruç Baba Türbesi'ne ziyaretlerin, salgın sonuna kadar kısıtlanacağı öğrenildi.