Oruçluyken ağda yapılır mı, ağda yapılır ise oruç bozulur mu? sorusu Ramazan ayı yaklaştıkça yavaş yavaş aratılıyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen Müslüman vatandaşlar araştırmaya koyulmuş durumda... işte detaylar...

ORUÇLUYKEN AĞDA YAPILIR MI, AĞDA YAPILIR İSE ORUÇ BOZULUR MU?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınmaları orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Yani ağda yaparken veya kaş alırken vücuda her hangi bir besin,yiyecek,su vb. şeyler girmediği için oruç bozulmaz. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.