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20.09.2020 - 14:02 | | DHA

Örümceğin ısırdığı Bülent Tanık'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

İzmir'in Foça ilçesinde zehirli örümcek ısırması sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alınan Çankaya eski Belediye Başkanı Bülent Tanık'ın (71) sağlık durumunun iyiye gittiği, solunum cihazından çıkarıldığı ve gün içinde servisteki odasına alınacağı öğrenildi.

Örümceğin ısırdığı Bülent Tanık'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

2009-2014 yılları arasında Ankara'nın Çankaya ilçesi Belediye Başkanı olan Bülent Tanık'ı, geçen 12 Eylül'de İzmir'in Foça ilçesinde zehirli örümcek ısırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık yapan Bülent Tanık, 6 gün sonra fenalaştı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan evli, 2 çocuk babası Tanık, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nden dün yapılan açıklamada, Tanık'ın entübe olup, tedbir amaçlı uyutulduğu belirtildi. Yakınları, bugün sağlık durumu iyiye giden Tanık'ın solunum cihazından çıkarıldığı ve ağızdan beslenmeye başladığını bildirdi. Bilinci açık olan Tanık'ın, gün içinde yoğun bakımdan servisteki odasına çıkarılmasının beklendiği belirtildi.

 

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