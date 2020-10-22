Osman Durmuş kimdir, kaç yaşında? Osman Durmuş'un son sağlık durumu nasıl?

Osman Durmuş kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medyada birtakım asılsız iddiaların ortaya atılmasının ardından MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yapılan açıklamada 21. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanı Sn. Osman Durmuş'ın yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edilmekte olup yalan haberlere itibar edilmemesi önemli rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz açıklamasında bulunuldu. Peki Osman Durmuş kimdir?

OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Elif'tir.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültenin Anatomi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı. Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1990'da doçent, 2003'te profesör oldu. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası'nın Kurucusu oldu ve Başkanlık görevinde bulundu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda 60 kadar makalesi yer aldı.

21. Dönem Kırıkkale Milletvekili. 57. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüttü.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Durmuş, evli ve 3 çocuk babası.