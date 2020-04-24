Osman İsminin Anlamı Nedir? Osman Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Osman; Türk Dil Kurumu sözlüğünde açıklaması bulunan bir sözcüktür. Bunun yanı sıra hem İslamiyet için önemli şahsiyetler hem de Tür tarihi açısından önemli şahsiyetler bu ismi kullanmıştır.

Osman Ne Demek?

Osman, Türk Dil Kurumu açıklamasına göre bir kuş türünün adıdır. Bu ismin köklerine bakıldığında Od-man olarak ayrılabileceği düşülmektedir. Bu ayrılmış biçimde kelime “ateş adam” anlamını ortaya çıkarmaktadır. Bir tümevarım yapıldığında da TDK tarafından bahsedilen kuşun aslında ejderha olduğuna dair bazı yorumlar yapılmaktadır. Toy olarak adlandırılan ve kazdan daha büyük bir kuş çeşidinin yavrusuna da Osman denildiği bilinmektedir.

Osman İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Osman, kelime anlamıyla ya da farklı anlamlar halinde Kuran-ı Kerim’in içerisinde yer almamaktadır. Ancak Kur’an’da bulunmasa bile bu ismin bazı din büyükleri tarafından kullanıldığı görülmektedir. İslamiyet tarihi incelendiğinde erkeklere Osman isminin verildiğine dair örneklere rastlanabilmektedir. 4 büyük halifeden 3.’sü olan Hz. Osman da bu ismin kullanılışına verilebilecek en büyük örneklerden birisidir.

Türk tarihi sayfaları karıştırıldığında da Osman ismini kullanan devlet yöneticileriyle karşılaşılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu ve bu büyük devlete kendi adını veren de Osman Gazi’dir.