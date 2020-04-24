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24.04.2020 - 18:14 |

Osman İsminin Anlamı Nedir? Osman Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Osman, dilimize uzun zaman önce geçmiş ve Arapça kökene sahip bir isimdir. Erkek çocuklara verilen bu isim hakkında Osman ne demek ve Osman ismi Kur’an’da geçiyor mu gibi sorular ortaya atılmaktadır. Sizler için Osman ismi hakkında sorulan tüm soruların cevaplarını derledik.

Osman İsminin Anlamı Nedir? Osman Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Osman; Türk Dil Kurumu sözlüğünde açıklaması bulunan bir sözcüktür. Bunun yanı sıra hem İslamiyet için önemli şahsiyetler hem de Tür tarihi açısından önemli şahsiyetler bu ismi kullanmıştır.

Osman Ne Demek?

Osman, Türk Dil Kurumu açıklamasına göre bir kuş türünün adıdır. Bu ismin köklerine bakıldığında Od-man olarak ayrılabileceği düşülmektedir. Bu ayrılmış biçimde kelime “ateş adam” anlamını ortaya çıkarmaktadır. Bir tümevarım yapıldığında da TDK tarafından bahsedilen kuşun aslında ejderha olduğuna dair bazı yorumlar yapılmaktadır. Toy olarak adlandırılan ve kazdan daha büyük bir kuş çeşidinin yavrusuna da Osman denildiği bilinmektedir.

Osman İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Osman, kelime anlamıyla ya da farklı anlamlar halinde Kuran-ı Kerim’in içerisinde yer almamaktadır. Ancak Kur’an’da bulunmasa bile bu ismin bazı din büyükleri tarafından kullanıldığı görülmektedir. İslamiyet tarihi incelendiğinde erkeklere Osman isminin verildiğine dair örneklere rastlanabilmektedir. 4 büyük halifeden 3.’sü olan Hz. Osman da bu ismin kullanılışına verilebilecek en büyük örneklerden birisidir. 

Türk tarihi sayfaları karıştırıldığında da Osman ismini kullanan devlet yöneticileriyle karşılaşılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu ve bu büyük devlete kendi adını veren de Osman Gazi’dir.

 

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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