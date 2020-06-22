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22.06.2020 - 12:03 | | DHA

Osmangazi Köprüsü'nde durdurulan araçta 1,5 kilo uyuşturucu bulundu

Yalova polisi, Osmangazi Köprüsü uygulama noktasında durdurduğu araçta, narkotik dedektör köpekleriyle yaptığı aramada, 1 kilo 538 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan F.D. (28) ve M.E.K. (31), mahkemece tutuklandı.

Osmangazi Köprüsü'nde durdurulan araçta 1,5 kilo uyuşturucu bulundu

Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğü’nce, Osmangazi Köprüsü Uygulama noktasında yapılan çalışmalar kapsamında; durumundan şüphelenilen 34 plakalı bir araçta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik dedektör köpekleri katılımı ile durdurulup, arandı.

Aramada; aracın bagaj bölümüne saklanmış halde bulunan 1 kilo 538 gram metamfetamin maddesine el konulmuştur. Araçta bulunan şüpheli F.D. (28) ve M.E.K. (31) yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar ile ilgili Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçundan adli mercilere sevk edilmiş ve 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

 

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