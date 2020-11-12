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12.11.2020 - 17:23 | | DHA

Osmaniye Valisi: Vaka sayısında ciddi artışlar var

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte koronavirüs vaka sayısında ciddi artış görüldüğünü belirterek, "Osmaniyeli vatandaşlarımızdan kurallara uyulması konusunda hassasiyet göstermelerini ısrarla talep ediyorum" dedi.

Osmaniye Valisi: Vaka sayısında ciddi artışlar var

“Sağlık için Hepimiz için” sloganıyla 81 ilde eşzamanlı olarak, vatandaşları bilinçlendirmek ve salgınla mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmek amacıyla gerçekleştirilen denetim kapsamında

Osmaniye’de de maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki denetime Vali Dr. Erdinç Yılmaz da katıldı. Esnaf ve vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uymaları yönünde uyaran Vali Yılmaz, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Erdinç Yılmaz, “İlimizde son zamanlarda vaka sayılarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu artışı kontrol altına almak ancak birlikte mücadele edersek mümkündür. Bu nedenle değerli Osmaniyeli vatandaşlarımızdan, kurallara uyulması konusunda hassasiyet göstermelerini ısrarla talep ediyorum. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstereceklerine ve bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağımıza inanıyorum. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yılmaz, Covid-19 şüphesiyle evlerinde izolasyonda olmaları gereken vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Yılmaz, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlardan, Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü süre zarfında evlerinde kalmalarını önemle rica etti.

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