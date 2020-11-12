Osmaniye’de bir köyde karantina kaldırıldı

Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında yapılan İlUmumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Koçyurdu köyündeki karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildi. Yapılan açıklamada, “Koçyurdu köyünde korona virüs tanılı hastaların ve yakın temaslıların fazla olması nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Covid-19 salgının kontrol amacıyla 23 Ekim 2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar 51 nolu evin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları sınırlandırıldı. 10 Kasım 2020 tarihi itibari ile yeni vakanın çıkmaması nedeniyle giriş ve çıkışlardaki sınırlandırmanın 10 Kasım 2020 tarihi itibari kaldırıldı” denildi.

Birçok iş yeri en geç 22.00’da kapanacak

Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclisi 4 Kasım 2020 tarihinde ise, “Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna gibi yerler, iş yerlerinin en geç saat 22.00’da kapanmalarının sağlanmasına karar alınmıştır. Alınan bu karara her türlü dernek lokallerin de ilave edilerek en geç saat 22.00’da kapanmalarının sağlanması” kararı aldı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında Osmaniye Valiliği’ne gönderdiği ek genelgede vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirildiği belirtildi.