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22.07.2020 - 10:25 | | DHA

Osmaniye'de DEAŞ'ın 'savaşçı' teröristi yakalandı

Osmaniye'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütte 'savaşçı' olarak faaliyet gösteren A.O. ile örgütsel dini eğitim veren G.E., gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ'ın 'savaşçı' teröristi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren teröristlerin tespitine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde 'savaşçı' olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen Suriye uyruklu A.O. ile terör örgütünün içerisinde 4 yıl örgütsel dini eğitim veren kadın şüpheli G.E., kaldıkları adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. G.E. ve A.O., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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