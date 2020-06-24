24.06.2020 - 09:59 | | İHA
Osmaniye'de dereye yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü!
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dereye yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atalan Beldesi, Cumalar Mahallesinde ikamet eden Yusuf Cuma (72) akşam saatlerinde traktörü ile tarlasını sürmeye gitti.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Cuma, traktörüyle birlikte tarlanın yanında bulunan Atalan deresine yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 9 çocuk babası Yusuf Cuma’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
A tipi kan grubuna sahip olanların koronavirüs korkusu! Dr. Rodoplu: Yeterli çalışma yokAvrupa'da yapılan bir araştırmada, bazı genetik faktörler ile A tipi kan grubuna sahip olanların, corona virüsü yüzde 45 daha şiddetli yaşadığı öne sürüldü. Bu tarz çalışmaların kesin bilgi olarak algılanmaması gerektiğini söyleyen Dr. Ülkümen Rodoplu, "A pozitifli hastalarla ilgili yeterince elimizde çalışma yok. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları haricindeki diğer bilgileri okumalı, ancak itibar etmemeliler. Tedbirli olmaya devam etmek gerekiyor" dedi.