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23.04.2020 - 16:13 | | İHA

Osmaniye'de feci kaza! Aynı yönde giderken çarpıştılar

Osmaniye'de aynı yönde ilerleyen traktör ile otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de feci kaza! Aynı yönde giderken çarpıştılar

Kaza, Düziçi - Yazlamazlı yolunda meydana geldi. Düziçi istikametinden Yazlamazlı istikametine giden A.G. (30) idaresindeki 80 PB 731 plakalı, arkasında saman balya makinesi taşıyan traktör, Ellek Beldesi yoluna dönmek için yaptığı manevra sırasında, aynı istikamette ilerleyen M.K. (41) idaresindeki 06 BOJ 338 plakalı otomobil, traktöre arkadan çarptı.

Osmaniyede feci kaza Aynı yönde giderken çarpıştılar

Kaza sırasında yaralanan otomobil sürücücü M.K. (41), Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

 

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