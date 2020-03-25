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25.03.2020 - 17:27 | | İHA

Osmaniye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Ali Düldül'ün (20) kullandığı 42 CVG 95 plakalı otomobil, Düziçi Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile kardeşi Sinan Düldül (18), arkadaşları Uğur Yılmaz (17) ve Ahmet Yılmaz (19) yaralandı. Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ali Düldül Osmaniye’ye sevk edildi. Ancak yaralı yolda hayatını kaybetti.

Musa ve Rabia çiftinin 4 çocuğundan birisi olan Ali Düldül’ün Gümüşhane Teknik Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Ailenin işleri dolayısıyla Elazığ’da yaşadığı, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkıldığı için memleketleri Düziçi’ndeki evlerine taşındıkları öğrenildi.

 

 

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