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24.06.2020 - 09:15 | | İHA

Osmaniye'de kavgada kalp krizi geçiren kişi öldü!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan kavgada kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'de kavgada kalp krizi geçiren kişi öldü!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi çevre yolu altında ikamet eden akraba olan kirveler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında H.T. (52) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

H.T.'nin yakınları Düziçi Devlet Hastanesine akın etti. Buraya gelen grubun olayları büyütmesi üzerine Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne destek amaçlı Osmaniye'den gelen çevik kuvvet ekipleri duruma müdahale ederek kalabalığı hastane dışına çıkardı. Taraflar daha sonra sakinleşerek hastane çevresinden uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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