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11.03.2020 - 09:21 | | DHA

Osmaniye'de operasyon! 7 kişi uyuşturucudan gözaltında

Osmaniye’de polisin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlediği operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de operasyon! 7 kişi uyuşturucudan gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan baskınlarda 2'si görevli memura görevini yaptırmama suçundan olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 26 adet ecstasy hap maddesi ve 6 adet yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi.   Soruşturma sürüyor.

 

 

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