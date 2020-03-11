Osmaniye'de operasyon! 7 kişi uyuşturucudan gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan baskınlarda 2'si görevli memura görevini yaptırmama suçundan olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 26 adet ecstasy hap maddesi ve 6 adet yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.