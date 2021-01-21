Osmaniye'de PKK'ya operasyon!

İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-21 Operasyonu" kapsamında Amanoslar'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak tespit edildi.

Sığınakta patlayıcı, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.