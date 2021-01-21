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21.01.2021 - 14:40 | | AA

Osmaniye'de PKK'ya operasyon!

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Osmaniye'de PKK'ya operasyon!

İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-21 Operasyonu" kapsamında Amanoslar'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak tespit edildi.

Sığınakta patlayıcı, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.

 

 

 

 

 

Koronalı botoks partisi andıran ortamda dudağından oluyordu!Eskişehir’de bir kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerinde 20-30 kişinin bir arada olduğu evde adını bilmediği kişiye yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında neredeyse dudaklarını kaybediyordu.
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