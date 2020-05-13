MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 8 gözaltı
ABONE OL
13.05.2020 - 15:57 | | DHA

Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 8 gözaltı

Osmaniye kent merkezi ve Kadirli ilçesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanla baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 250 gram esrar, 200 gram bonzai ve 10 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.H., Ş.Ö., A.Ç., M.B., ve A.T. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.A. ve H.D. tutuklandı, Ö.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

 

Öksürerek meydanda dolaştı, esnaf hemen sağlık ekiplerini aradı! Koronavirüs şüphesi...Konya’nın Ereğli ilçesinde, esnaf tarafından şiddetli öksürüğü olduğu fark edilen N.D. (42), hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmesiyle ambulansa bindirilen kadın, 'Covid-19' testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 8 gözaltı

Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 8 gözaltı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı

'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı

Sıradaki Haber