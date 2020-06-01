Osmanlı tarihinde hangisi daha önce olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Osmanlı tarihinde hangisi daha önce olmuştur?



Bursa'nın Fethi





