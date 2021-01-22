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22.01.2021 - 15:21 | | AA

Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı

Şam'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Osmanoğlu için cenaze namazı kılındı
Osmanoğlu için cenaze namazı kılındı
Osmanoğlu için cenaze namazı kılındı
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve akrabaları katıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Bünyamin Topçuoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazında, caminin dışında da birçok vatandaş saf tuttu.

Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Camiinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Gıyabi cenaze namazı programında Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için dualar edildi.

Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazının ardından da mevlit okunacak.

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