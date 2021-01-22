22.01.2021 - 15:21 | | AA
Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı
Şam'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve akrabaları katıldı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Bünyamin Topçuoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazında, caminin dışında da birçok vatandaş saf tuttu.
Gıyabi cenaze namazı programında Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için dualar edildi.
Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazının ardından da mevlit okunacak.