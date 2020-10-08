08.10.2020 - 17:35 |
ÖSYM giriş ekranı - Kaymakamlık sınav giriş belgesi erişime açıldı - Kaymakamlık sınavı ne zaman?
Binlerce adayın büyük bir merakla beklediği İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (Kaymakamlık sınavı) yerleri açıklandı. Kaymakamlık sınavına katılacak olan adaylar, kaymakamlık sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir. İşte ÖSYM giriş ekranı...
2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Peki kaymakamlık sınavı ne zaman?
KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?
2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 18 Ekim Pazar günü saat 10:00’da uygulanacak.
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